Lignano, estate di controlli: tre arresti e 35 persone indagate

Tre arresti, 35 persone indagate e dodici allontanate da Lignano Sabbiadoro con divieto di ritorno. È il bilancio dell’attività estiva della Polizia di Stato, che il 31 agosto ha chiuso il posto temporaneo rimasto operativo nella località balneare per due mesi.

Dal primo luglio due pattuglie della Squadra Volante hanno garantito il controllo del territorio 24 ore su 24, affiancando i servizi predisposti in occasione dei numerosi eventi. Complessivamente sono state identificate 5.306 persone, delle quali 1.227 straniere, e controllati oltre 1.200 veicoli durante più di cento posti di controllo.

Particolare attenzione è stata riservata alla “zona rossa”, dalla quale tre persone sono state allontanate per episodi di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica. Contestati inoltre 15 illeciti amministrativi per ubriachezza molesta e violazioni del regolamento comunale. Due persone sono state segnalate perché trovate con modiche quantità di droga per uso personale.