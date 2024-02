A Lignano si rischia un’estate senza il pontile del Faro Rosso e Terrazza Mare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un ‘incontro interlocutorio tra Regione e Comune di Lignano Sabbiadoro per la sistemazione del pontile del Faro Rosso con l’obiettivo di trovare soluzioni che siano in grado di sopportare la violenza delle mareggiate invernali e non subire i danni che patisce l’attuale passeggiata in legno. È questo il risultato raggiunto al termine dell’incontro che ha visto il Vicesindaco di Lignano Sabbiadoro, Manuel Massimiliano La Placa a colloquio con l’Assessore regionale al turismo, Sergio Bini, per programmare gli interventi di ripristino del manufatto, inagibile dopo le mareggiate di tre mesi fa. “Nel corso dell’incontro con la Regione, che è l’Ente referente in tema di procedure, interventi e finanziamenti sul manufatto – evidenza il vice sindaco La Placa – ha manifestato la volontà di avviare anche un ragionamento per una sistemazione definitiva, ma al momento – conclude il vicesindaco – non abbiamo nessuna indicazione sulle tempistiche per il ripristino “.

Come Regione siamo al lavoro per individuare, di concerto con il Comune, la soluzione più efficace per garantire nel tempo la tenuta di uno dei luoghi simbolo del litorale – sottolinea l’Assessore regionale al turismo Bini – con l’impegno che sempre ha contraddistinto l’operato di questa amministrazione nei confronti di una località come Lignano e più in generale del settore turistico”. Intanto in previsione della stagione estiva e l’allestimento della spiaggia il primo cantiere per i ripascimenti sarà operativo da lunedì 12 febbraio fino a metà marzo. In fase di smontaggio la Terrazza mare, nei prossimi giorni è previsto un incontro in comune che formalizzerà l’impresa aggiudicatrice dei lavori di restyling. L’apertura del cantiere potrebbe partire a metà mese con la conseguente necessità di rimodulare l’intera offerta dell’arenile.