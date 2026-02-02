Lignano, fermati due uomini con jammer e chiavi modificate

Sono stati trovati in possesso di uno jammer e di alcune chiavi modificate utilizzate per scassinare le vetture. È dopo aver scoperto questi strumenti che i Carabinieri della Stazione di Latisana hanno denunciato due cittadini stranieri, di 48 e 60 anni, a Lignano Sabbiadoro.

L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio di controllo, quando i militari hanno notato un’auto con targa italiana stranamente posteggiata nel piazzale di un supermercato, nonostante l’orario di chiusura.

Durante la verifica sono stati rinvenuti il dispositivo elettronico per il disturbo dei segnali e le chiavi alterate, attrezzi comunemente utilizzati per agevolare il furto di autoveicoli. Il materiale è stato immediatamente sequestrato. I due uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di apparecchi atti a intercettare o interrompere comunicazioni e per porto ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Nei loro confronti è stata inoltre avanzata la proposta di applicazione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Lignano Sabbiadoro.