A Lignano si elegge Miss Friuli Venezia Giulia

Anche quest’anno “Miss Friuli Venezia Giulia” titolo valido per l’ottantacinquesima edizione di “Miss Italia” si eleggerà al “Centro Congressi Kursaal Riviera Resort” di Lignano Sabbiadoro!

Venerdì 23 agosto alle ore 21.00 infatti le candidate che si sono aggiudicate le varie selezioni organizzate in Regione iniziate nel mese di marzo, si presenteranno e sfileranno sul palco per il pubblico presente in sala e per coloro che seguiranno l’evento in diretta su Telefriuli.

Paola Rizzotti curerà la regia dello spettacolo presentato da Michele Cupitò e le varie “uscite” delle concorrenti saranno intervallate da esibizioni di danze latino-americane eseguite da Giacomo Mian e Asia Sandrigo.

Ospiti al Centro Congressi Kursaal anche Jenny Ferino “Miss Friuli Venezia Giulia 2023” e Lisa Piran “Miss Friuli Venezia Giulia 2023 +” tra le protagoniste della finale nazionale della passata edizione.

Oltre al titolo di “Miss Friuli Venezia Giulia”, sarà assegnata la fascia di “Miss Social” e quella di “Miss Mascotte Friuli Venezia Giulia” (riservato a ragazze non ancora maggiorenni che vogliono comunque iniziare il percorso di selezioni per “Miss Italia”) che darà la possibilità alla vincitrice di partecipare alle finali regionali nel 2025.

Quest’anno la vincitrice sarà presente alle Prefinali Nazionali dal 4 al 7 settembre ed all’Accademia che si terrà dall’8 al 15 settembre al Resort De Angelis, villaggio vacanze di Numana nella Riviera del Conero.

L’organizzazione dell’evento sarà curata dalla “S.I.L. – Società Imprese Lignano S.p.A.” che gestisce la storica struttura posta sul Lungomare Riccardo Riva di Lignano Sabbiadoro con il coordinamento dell’agenzia “modashow.it” esclusivista in Regione del più popolare e prestigioso concorso nazionale di bellezza.

L’ingresso al “Centro Congressi Kursaal Riviera Resort” per assistere allo spettacolo sarà gratuito.

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.