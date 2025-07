Lignano, il Meeting di Atletica regala spettacolo e fissa nuovi record

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel week end lignanese dedicato all’atletica, il 36° Meeting Internazionale di Atletica Leggera “Sport e Solidarietà” regala spettacolo, phatos e divertimento, ai numerosi appassionati accorsi allo stadio “Teghil”.

A guadagnarsi la copertina dell’evento è stato Leonardo Fabbri, campione europeo in carica e argento mondiale, che ha vinto la gara del getto del peso con un la misura di 22,13 m e mettendo la firma su un nuovo record per il meeting. Podio interamente azzurro, completato da Zane Weir e da Nick Ponzio.

Un’unica bandiera anche per le medaglie dei 100 metri maschili, dominati dai sudafricani: in testa Abduraqhmaan Karriem, che taglia il traguardo in 10’’17. Dietro a lui Tsebo Matsoso e l’attesissimo Wayde van Niekerk.

Nei 100 femminili, vittoria della statunitense Maia McCoy in 11’’16; 100 metri ostacoli alla connazionale Rayniah Jones, mentre è stato Victor Ntweng a conquistare il successo nei 400 ostacoli maschili.

Il britannico Jake Wightman si aggiudica la sfida sugli 800 metri sfoderando il primato personale, di 1’44’’71; vittoria per l’australiana Bendere Oboya, invece, nel femminile, in 2’00’’04.

400 metri piani, al sudafricano Gardeo Isaacs e alla statunitense Paris Peoples, dietro alla quale si attesta l’azzurra Virginia Troiani, mentre nel salto in lungo femminile, sono i 6,47 metri dell’australiana Delta Amidzovski a valere il primo piazzamento.

Come da consuetudine, non sono mancate le emozioni regalate dalle leggende dell’atletica, con i riconoscimenti consegnati all’ex martellista Giampaolo Urlando, e grazie all’esibizione sui 50 metri degli Special Olympics, Shericka Jackson e Kishane Thompson, prestigiosi testimonial di un’edizione che rispetta le attese.