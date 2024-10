Lignano in lutto per la scomparsa di Isidoro Nadalini,  funerali sabato in Duomo

Si è spento a 89 anni Isidoro Nadalini albergatore e uomo di spettacolo avrebbe compiuto 90 anni l’11 novembre. A Lignano Sabbiadoro organizzava diversi eventi dal Festival degli Imitatori ai concorsi di bellezza. Lascia due figli, Luca e Carlo. Grande il suo impegno nei confronti delle popolazioni colpite dal Terremoto in Friuli del 1976. Ospitò a sue spese, negli alberghi che gestiva, centinaia di sfollati. Per questo suo impegno benefico divenne cittadino onorario di Artegna. Scrittore e appassionato di poesie, con la sua associazione è stato anche al Festival di Sanremo. Per primo, all’inizio degli anni ’60, ha promosso l’ingresso a Lignano di turisti provenienti dall’Islanda. A Lignano aveva anche tentato un ingresso in politica, nella civica Vivi Lignano nel 2011. I funerali verranno celebrati sabato alle 10.30, nel duomo di Parco San Giovanni Bosco.