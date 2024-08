Lignano perde Leo il pastore tedesco che portava le bombole

Era diventato il simbolo di Lignano perché assieme al suo padrone, in ape, portava le bombole del gas in tutta la località. Il pastore tedesco Leo aveva 11 anni ed è venuto a mancare due giorni fa per un malore. Un dispiacere enorme per Luca Presacco, che sta girando da ieri con la sua ape senza il cane, ma anche per turisti e residenti abituati a vederli sempre assieme. Leo era conosciuto da tutti, era abituato a seguire il suo padrone a lavoro e girare con il muso fuori dal finestrino come per salutare e avvisare del loro arrivo a chi chiamava per una bombola. Presacco contattato da Telefriuli non si immaginava tanto affetto per Leo: “mi manca e mi viene da piangere ma devo continuare a lavorare nonostante tutti continuino a chiedermi di lui”.