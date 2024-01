Lignano e Pagnacco, i fuochi epifanici confermano un buon 2024

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Posticipato di un giorno per il maltempo, il pignarul a Lignano Sabbiadoro ha mantenuto la sua tradizione con l’arrivo in barca della befana che una volta a terra ha consegnato ai bambini presenti dolci e caramelle. Poco dopo, sempre sulla spiaggia, a pochi metri dalla Terrazza a Mare illuminata, è stata accesa la Foghera-Pignarûl creando una suggestione emozionante per il numeroso pubblico presente. Il fumo ha puntato dritto verso Lignano Pineta, quindi verso Ovest, segno che il 2024 sarà soddisfacente. Lo spettacolo magico del fuoco epifanico è stato accompagnato dalla musica del Dj Andrea Dalla Ricca e da un dolce ristoro preparato dal Gruppo Alpini di Lignano Sabbiadoro. Successo anche per il Pignarul di Pagnacco che come ogni anno attira l’attenzione di molti curiosi, interessati a festeggiare l’arrivo del nuovo anno celebrando con la tradizione dei fuochi epifanici valorizzata dall’associazione tradizioni friulane capitanata dal venerando Jejo, al secolo Sergio Freschi, che quest’anno, grazie al fumo orientato a sud est, prevede “cose straordinarie e positive”. Il tradizionale pignarûl di pagna’ compie 60 anni, festeggiati ieri anche con i fuochi d’artificio, dimostrando come i giovani dell’associazione riescano a portare avanti una celebrazione antica ma sempre molto sentita. A dare una mano all’organizzazione anche il gruppo Lis Primulis di Zampis, dediti alla valorizzazione del folklore friulano da oltre 35 anni.