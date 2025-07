Lignano, prolungate le “zone rosse”: vietato stazionare a chi ha precedenti

Tornano a Lignano Sabbiadoro le cosiddette “zone rosse”, già applicate con successo lo scorso luglio. Il Prefetto di Udine, Domenico Lione, ha firmato un’ordinanza che vieta lo stazionamento nelle aree più frequentate della località balneare a chi ha precedenti penali o comportamenti aggressivi, molesti o minacciosi. La misura sarà in vigore fino al 31 agosto e interesserà zone come via Latisana, Lungomare Marin, via Sabbiadoro e i tratti dell’arenile antistanti.

Il provvedimento, adottato d’intesa con il Comune e le forze di polizia in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, mira a prevenire situazioni spiacevoli e a garantire l’incolumità dei tanti turisti attesi ad agosto nella località balneare friulana. Nel mese di luglio, durante la prima applicazione dell’ordinanza, sono state controllate oltre 3.300 persone e disposti 13 ordini di allontanamento. Un bilancio positivo che ha convinto le autorità a prorogare l’ordinanza.