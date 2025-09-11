  • Aiello del Friuli
giovedì 11 Settembre 2025
Cronaca
Stanziati 250 mila euro per le prime emergenze

Lignano, Riccardi visita il camping Pino Mare colpito dal maltempo

Sfollati 65 turisti dal campeggio allagato
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E' il giorno della conta dei danni a Lignano dopo il maltempo abbattutosi sulla città ieri. Un sopralluogo è stato svolto oggi pomeriggio dall'assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi, che ha prima visitato il municipio per fare il punto della situazione coi tecnici ed il sindaco Laura Giorgi, e poi con quest'ultima ha visitato il camping Pino Mare, una delle zone più colpite da disagi e allagamenti assieme alle aree residenziali di Riviera e Pineta.

In particolare sono emerse criticità legate alle strozzature idrauliche presenti lungo la regionale 354 e l'ex provinciale che attraversa l'area.

Intenso il lavoro del Comune nelle ore immediatamente successive all'emergenza per poter dare ristoro e riparo alle 65 persone sfollate dal camping.

Il camping Pino Mare, che attualmente ospita circa 2600 turisti, è una delle località maggiormente apprezzate del litorale lignanese e dopo questa disavventura guarda già al futuro: prenotazioni sono già arrivate infatti in vista della stagione estiva 2027.

