Lignano, Riccardi visita il camping Pino Mare colpito dal maltempo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ il giorno della conta dei danni a Lignano dopo il maltempo abbattutosi sulla città ieri. Un sopralluogo è stato svolto oggi pomeriggio dall’assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi, che ha prima visitato il municipio per fare il punto della situazione coi tecnici ed il sindaco Laura Giorgi, e poi con quest’ultima ha visitato il camping Pino Mare, una delle zone più colpite da disagi e allagamenti assieme alle aree residenziali di Riviera e Pineta.

In particolare sono emerse criticità legate alle strozzature idrauliche presenti lungo la regionale 354 e l’ex provinciale che attraversa l’area.

Intenso il lavoro del Comune nelle ore immediatamente successive all’emergenza per poter dare ristoro e riparo alle 65 persone sfollate dal camping.

Il camping Pino Mare, che attualmente ospita circa 2600 turisti, è una delle località maggiormente apprezzate del litorale lignanese e dopo questa disavventura guarda già al futuro: prenotazioni sono già arrivate infatti in vista della stagione estiva 2027.