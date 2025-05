Lignano Sabbiadoro: concessioni balneari, la proroga e le polemiche

A Lignano Sabbiadoro, la scadenza dei bandi per l’assegnazione delle concessioni balneari, inizialmente prevista per oggi, 28 maggio, è stata prorogata alle 23:59 del 20 giugno. Lo stabilisce una determina del settore edilizia e territorio del Comune, firmata ieri. Il provvedimento, spiegano dagli uffici comunali, è stato adottato per rispondere alle richieste di chiarimenti giunte da operatori economici interessati, oltre che per consentire a tutti i partecipanti di aggiornare la documentazione in modo corretto e trasparente. La decisione, sottolinea il Comune, è volta a garantire la massima trasparenza e il rispetto delle scadenze finali già fissate dalla sentenza del Consiglio di Stato. Ma la proroga ha suscitato reazioni critiche. L’ex sindaco di Lignano, Luca Fanotto, ha definito la gestione del dossier “una farsa”. In una nota il consigliere comunale del Gruppo Civicamente afferma: “Spiaggia alla deriva, altro che bandi: qui si naviga a vista… e senza bagnino. A Lignano comanda l’improvvisazione e l’incompetenza”. Fanotto punta il dito contro l’attuale amministrazione, accusandola di “gestione raffazzonata e incoerente” del tema più strategico per la località. “Dopo mesi di incertezze e giravolte – prosegue l’ex sindaco – siamo arrivati all’ultima puntata della telenovela: a 24 ore dalla scadenza dei bandi, si proroga di 23 giorni perché ci si accorge all’ultimo che otto giorni non bastano per presentare un’offerta”.