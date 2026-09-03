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Lignano, scontro sui numeri dell’estate

Ad agosto rilevate 4,37 milioni di presenze complessive, il 9,3% in più rispetto al 2025. Fanotto contesta la lettura della Giunta: "Record immaginario"
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È scontro politico sul bilancio dell’estate a Lignano Sabbiadoro. I dati ricavati dalle celle telefoniche indicano quasi 3 milioni di presenze complessive a giugno, 3,7 milioni a luglio e 4,3 milioni ad agosto, con una media giornaliera salita da 98.300 a 141 mila persone.

Il mese di agosto registra un incremento del 9,3% sul 2025, mentre il picco stagionale è stato raggiunto il 17 luglio con 219 mila presenze. La sindaca Laura Giorgi parla di una stagione positiva, pur evidenziando soggiorni più brevi e una contrazione della spesa nei pubblici esercizi e nel commercio.

Dura la replica dell’ex sindaco Luca Fanotto, capogruppo di Civicamente: le rilevazioni, sostiene, comprendono turisti, residenti, lavoratori, pendolari e visitatori giornalieri e non possono essere equiparate ai pernottamenti. “Le Sim non dormono negli alberghi”, attacca Fanotto, che accusa la Giunta di utilizzare i numeri in modo fuorviante per nascondere criticità come scarsa pulizia, blackout, manutenzioni carenti e una programmazione degli eventi giudicata insufficiente.

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