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Lignano, stretta per la Pentecoste

I principali provvedimenti: divieto di vendita per asporto di bevande in vetro e lattina, stop alla vendita di alcolici la notte e divieto di consumo
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Lignano Sabbiadoro è tutto pronto per il weekend di Pentecoste.

I primi turisti stranieri arriveranno domani, soprattutto giovani provenienti da Austria, Germania e Paesi del Nord Europa.

Per gestire l’afflusso di visitatori e prevenire episodi di degrado urbano, il sindaco Laura Giorgi ha firmato un’ordinanza straordinaria valida dal 21 al 25 maggio.

Le misure interesseranno in particolare l’area di Sabbiadoro compresa tra gli uffici spiaggia 1 e 19.

Tra i principali provvedimenti: divieto di vendita per asporto di bevande in vetro e lattina, stop alla vendita di alcolici durante la notte e divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, ad eccezione degli spazi autorizzati dei locali.

Prevista anche la chiusura della spiaggia dalle 22 alle 6 del mattino, con divieto di accesso agli arenili e di balneazione notturna.

Vietati inoltre bivacchi, accampamenti e l’utilizzo di impianti musicali privati sulle aree pubbliche e demaniali.

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