Lignano, terminato il dragaggio di Porto Casoni

“A brevissimo saranno ultimati i lavori su Porto Casoni a Lignano Sabbiadoro. Al centro dell’intervento, reso possibile da uno stanziamento regionale di circa 2 milioni di euro, il dragaggio della darsena che ha permesso di ripristinare la piena fruibilità di quest’area strategica per lo sviluppo turistico della località balneare”. E’ il commento dell’assessore regionale all’ambiente Fabio Scoccimarro, al termine del sopralluogo di questo pomeriggio fatto per verificare di persona lo stato di avanzamento dell’opera.

Porto Casoni ospita quasi 200 posti barca dei residenti della località balneare amanti della navigazione. Partiti a ottobre scorso, i lavori di dragaggio hanno riguardato la realizzazione di una prima delimitazione con pali in legno e burghe in un’area prospiciente la darsena, trasformata in barena rinaturalizzata. La parte del materiale di dragaggio non idoneo al refluimento in barena, è stato conferito nella piattaforma logistica di Trieste.

“Un intervento atteso a lungo dalla città e dai fruitori del porticciolo – ha commentato il vicesindaco di Lignano Manuel Massimiliano La Placa -. Con Regione e imprese esecutrici abbiamo potuto lavorare di concerto, per riuscire a chiudere l’intervento nei tempi annunciati”.