A Lignano, ieri una donna di 82 anni di Ronchis è stata truffata con il sistema del finto avvocato. Nella tarda mattinata, la donna è stata contattata da un sedicente avvocato sul telefono di casa, dicendole che il figlio era stato arrestato e che servivano 15mila euro per la sua liberazione. Subito dopo un complice ha bussato alla posta di casa e la malcapitata gli ha consegnato 13 mila euro in contanti e gioielli per un valore di 2 mila euro. Sul caso indagano i carabinieri di Lignano.