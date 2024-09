Liguori: “Regione chiarisca su ospedale di Latisana”

“Indispensabile evitare che altri dipendenti lascino l’ospedale di Latisana. L’accorato appello del consigliere comunale Gianluca Galasso, della lista civica Latus Anniae, a fare qualcosa per impedire il continuo depauperamento dell’ospedale, addolora e responsabilizza noi tutti a chiedere a gran voce quali siano le linee di indirizzo della Giunta Fedriga-Riccardi sull’ospedale di Latisana e sulla sanità della Bassa Friulana”.

Lo si legge in una nota che la consigliera regionale del Patto per l’autonomia-Civica Fvg Simona Liguori ha steso assieme al co-portavoce regionale di Europa Verde e consigliere comunale di Carlino, Claudio Vicentini.

“La situazione dell’ospedale di Latisana è estremamente preoccupante – afferma ancora Liguori -. La perdita della chirurgia mammaria è solo l’ultimo segnale di un progressivo depauperamento dei servizi che mette a rischio l’intero sistema sanitario locale, i cui professionisti si sono distinti negli ultimi anni per offrire servizi di qualità alla popolazione. Il vero rischio è che a beneficiare di questo indebolimento sia l’ospedale di Portogruaro, in Veneto, distante solo 13 chilometri da Latisana. Non è giusto che strutture fuori regione siano pronte a cogliere occasioni che chi governa la Regione Fvg si lascia puntualmente scappare”.

La consigliera del Patto-Civica esprime inoltre preoccupazione per la possibile perdita di professionisti-chiave: “Se continuiamo su questa strada, rischiamo di perdere altri professionisti in ruoli cruciali, portando il sistema al collasso”. Liguori ricorda che la situazione ha già allarmato le amministrazioni locali: “I sindaci del territorio hanno già sottoscritto atti d’aula per esprimere la loro preoccupazione. Come riportato nella mozione approvata l’8 agosto 2024 dall’assemblea della Comunità Riviera Friulana, il bacino di utenza dell’ospedale di Latisana comprende almeno dodici comuni per un totale di oltre 55mila residenti e 9 milioni di turisti (tra Lignano e Bibione) che hanno diritto a vivere in sicurezza la propria esistenza, chi 12 mesi all’anno e chi anche solamente per qualche settimana o qualche giorno. Non possiamo ignorare le loro istanze”.

La consigliera e il referente di Europa Verde concludono con un appello all’azione: “È fondamentale che la Regione Friuli Venezia Giulia fornisca immediatamente chiarimenti e rassicurazioni sul mantenimento dell’integrità dei servizi offerti dall’ospedale di Latisana. Dobbiamo preservare questa struttura, strategica per la salute dei cittadini e per l’equilibrio del sistema sanitario regionale”.