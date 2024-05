La Lima raddoppia la produzione di articoli medicali

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Enovis Corporation ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo stabilimento produttivo presso la sede di San Daniele del Friuli, precedentemente parte di LimaCorporate S.p.A. (“Lima”), che Enovis ha acquisito nel gennaio 2024. Il nuovo corpo di fabbrica raddoppierà la capacità produttiva e creerà cento nuovi posti di lavoro, con un conseguente impatto positivo sull’economia locale e Italiana. La cerimonia d’inaugurazione ha visto la partecipazione di cariche istituzionali regionali, oltre che della dirigenza Enovis e dei dipendenti. L’evento è stato anche l’occasione per dare inizio ai lavori del nuovo centro logistico che potenzierà la capillarità globale dell’azienda migliorando la capacità di servire i professionisti sanitari e i loro pazienti in tutto il mondo. “L’inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo ci rende molto orgogliosi,” commenta Luca Vozzi, Vice President of Operations per la divisione Enovis International Surgical. “Con l’aumento dei metri quadri a nostra disposizione, le migliori macchine disponibili sul mercato e l’aggiunta di nuovi collaboratori, siamo sulla strada giusta per incrementare la nostra capacità produttiva e continuare la nostra crescita come leader globale nella tecnologia medica.”

Enovis si impegna a proseguire gli investimenti in Friuli-Venezia Giulia nei prossimi dieci anni, che prevedono, tra le altre, la costruzione di un terzo edificio. Con l’inaugurazione del nuovo stabilimento la produzione aumenterà dagli attuali 750 mila pezzi a più di 1.5 milioni unità all’anno, portando quindi alla necessità di un centinaio di dipendenti aggiuntivi. L’investimento a San Daniele avrà ricadute positive anche sullo stabilimento siciliano, situato a Calatafimi, Segesta. “L’innovazione è la forza motrice della nostra azienda, e la richiesta dei nostri prodotti è in continua crescita in tutto il mondo,” aggiunge Benjamin Reinmann, Presidente di Enovis International Surgical. “L’aggiunta dello stabilimento e del centro logistico a San Daniele espanderà la capacità di Enovis di fornire servizi e prodotti all’avanguardia lungo tutto il continuum delle cure ortopediche, migliorando i risultati nei pazienti, che è il nostro principale obiettivo.”