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Cronaca

Limiti alla pesca nella laguna di Marano, assemblea con i sindaci a Pozzuolo

Martedì 17 novembre alle 20.30 l’assemblea nella sede di “El Cogol”. Attesi sindaci della Riviera friulana, gestori di darsene e pescatori.
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Sindaci, pescatori e gestori di darsene si ritroveranno domani, martedì 17 novembre, alle 20.30 a Pozzuolo del Friuli per discutere il nuovo regolamento sulla pesca nella laguna di Marano. L’assemblea si terrà nella sede dell’associazione “El Cogol”, in via delle Scuole. Attesi i sindaci di Lignano, Latisana, Carlino, Muzzana, Palazzolo dello Stella e San Giorgio di Nogaro, insieme ai consiglieri regionali Maddalena Spagnolo e Alberto Budai.

Dal 1° gennaio il regolamento disciplinerà la pesca professionale e quella amatoriale dei residenti nelle acque soggette a uso civico. Per la pesca sportiva e ricreativa dei non residenti prevede un permesso a pagamento, il divieto di pescare il mercoledì e il giovedì e un limite di 5 chili al giorno tra pesci e molluschi, salvo il caso di un unico esemplare più pesante. Il Comune potrà inoltre  limitare il numero di permessi.

Sette Comuni rivieraschi hanno già deciso di muoversi insieme per tutelare i diritti di pesca delle loro comunità. La consigliera regionale Spagnolo ha portato il caso in Regione con un’interrogazione. “Ci siamo presi la briga di organizzare una serata per capire cosa si può fare per i pescatori sportivi. Abbiamo allargato l’invito a tutti”, spiega l’ex vice sindaco di Pozzuolo Sandro Bianco.

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