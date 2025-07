Si potenzia la linea ferroviaria Casarsa-Portogruaro, stop ai treni fino al 31 agosto

Al via una nuova fase dei lavori di potenziamento programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea Casarsa – Portogruaro. Gli interventi puntano a uno sviluppo tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una sempre maggiore regolarità del servizio ferroviario, con benefici in termini di puntualità e comfort di viaggio.

Per consentire l’operatività dei molteplici cantieri previsti, la circolazione ferroviaria sarà interrotta sull’intera linea da lunedì 14 luglio a domenica 31 agosto, periodo in cui è più bassa la richiesta di mobilità e quindi minori le ricadute per i viaggiatori.

Le principali attività che vedranno impegnate quotidianamente oltre 60 tra dipendenti RFI e delle ditte appaltatrici, consisteranno nelle attività propedeutiche all’elettrificazione della linea – quali ad esempio fondazioni profonde per la posa dei nuovi portali della trazione elettrica nelle stazioni di Casarsa e Cordovado – verifiche e correzioni della geometria del binario, installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza, upgrading degli apparati di alimentazione degli enti di piazzale per il controllo della circolazione nelle stazioni di Cordovado e San Vito al Tagliamento, manutenzione dei fabbricati viaggiatori, ai passaggi a livello e ai segnali, controllo della vegetazione lungo linea.

Circa un milione e 500mila euro l’investimento di RFI per questa tranche di lavori. L’importo complessivo di spesa per l’elettrificazione della linea sarà di nove milioni e mezzo di euro.