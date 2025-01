Linee 81 e 82 di Udine, fino a marzo biglietto a soli 50 centesimi

Dopo la sperimentazione gratuita avviata a Udine a dicembre, le nuove linee urbane 81 e 82 continueranno a circolare in città. Fino a marzo 2025 potranno essere utilizzate da pendolari, studenti e cittadini al prezzo speciale di 50 centesimi. Il biglietto giornaliero ha una cifra simbolica, volta a favorire l’accesso al centro con il trasporto pubblico dalle aree di posteggio esterne. In particolare il bus 81 collega, con corse ogni 40 minuti, l’Ospedale e la zona di Chiavris con piazzetta San Cristoforo. La linea 82, con corse ogni 15 minuti, consente invece di arrivare facilmente dal Terminal Studenti di piazzale Rita Levi Montalcini in piazza Garibaldi e Largo Ospedale Vecchio. “La sperimentazione di dicembre – ha riferito l’assessore alla Mobilità Ivano Marchiol – ha ottenuto risultati incoraggianti, nonostante per consolidare l’abitudine a nuovi tragitti e linee del trasporto pubblico sia necessario del fisiologico tempo di adattamento“.

I dettagli

LINEA 81

Collega il parcheggio gratuito della chiesa in via Colugna con Piazza San Cristoforo, ed è attiva tutti i giorni feriali nella fascia oraria dalle 9.00 alle 18.30 con corse ogni 40 minuti (Prima partenza da via Colugna 151 chiesa alle ore 8:59, ultima partenza da P.za San Cristoforo 1 per via Colugna alle ore 17:56, per l’Ospedale S.M.M. alle ore 18:36).

Il percorso: Via Pieri (ospedale), via Colugna, Chiavris, Viale Volontari della Libertà, Via Gemona, Piazza San Cristoforo, Via Gemona, Viale Volontari della Libertà, Via Forni di Sotto, via Pieri.

Lungo il percorso, nell’area di Chiavris sono possibili interscambi con le linee urbane 2 e 3 e con la maggior parte delle linee extraurbane provenienti e dirette verso nord.

Interscambi

Verso il centro città: provenendo da nord con il servizio extraurbano, alla fermata di P.le Chiavris 45 interscambio con linea 81 in direzione P.zza San Cristoforo e con linea 2.

Provenendo dal centro città:

· alla fermata di Viale Volontari della Libertà, 61 interscambi con le linee urbane 2 e 3;

· alla fermata di P.le Chiavris distributore (di fronte alla fermata urbana di P.le Chiavris, 45) interscambio con linee extraurbane dirette verso nord;

· alla fermata di via Forni di Sotto, 9 interscambio con linee extraurbane dirette verso nord via autostrada.

Lungo il percorso a/r sono presenti 6 fermate accessibili alle persone con disabilità motoria (vedi mappa in allegato).

LINEA 82

Collega i parcheggi gratuiti nei pressi del parco commerciale Centro Studi (via Luzzatto) a largo Ospedale Vecchio, tutti i giorni feriali nella fascia oraria dalle 8.00 alle 20.00, con corse ogni 15 minuti (Prima partenza da via Luzzatto alle ore 8:16, ultima partenza da largo Ospedale Vecchio alle ore 19:52).

Il percorso: Largo Ospedale Vecchio, Piazza Garibaldi, Via del Gelso, Piazzale 26 Luglio, Via Luzzatto, Piazzale 26 Luglio, Via Poscolle, Largo Ospedale Vecchio.

Lungo il percorso, nell’area di via Poscolle, via del Gelso e Piazza Garibaldi sono possibili interscambi con le linee urbane 2, 4, 5, 6, 10 e 11, raggiungere comodamente qualsiasi zona della città.

Lungo il percorso a/r sono presenti 6 fermate accessibili alle persone con disabilità motoria.