Lingue minoritarie, risorsa per il marketing territoriale: esperti a confronto

Le lingue minoritarie come volano economico e punto di forza nel marketing territoriale. E’ il tema al centro dell’incontro tenutosi nel palazzo della Regione a Udine e organizzato dal Gruppo Patto per l’Autonomia-Civica FVG in Consiglio regionale. A parlare davanti al pubblico Sandro Silani, professore dell’Ateneo friulano esperto in marketing dei prodotti alimentari, e in collegamento dal Galles Linda Osti, docente di Tourism Management all’Università di Bangor.

Non sempre però, dice Moretuzzo, tale leva viene sfruttata.