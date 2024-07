Lino Banfi testimonial dell’Arma dei Carabinieri contro le truffe

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ Lino Banfi il testimonial speciale arruolato dall’Arma dei Carabinieri per sensibilizzare in particolare gli anziani sul tema delle truffe perpetrate nei confronti dei soggetti vulnerabili, sempre più fragili di fronte alle insidie della modernità. Un fenomeno, quello dei raggiri online e telefonici, sempre più diffuso e attuale, che oltre al danno economico comportano spesso anche un trauma psicologico riguardo l’invasione del proprio spazio domestico. L’Arma ha deciso così di avviare una campagna di comunicazione diretta alla parte della popolazione maggiormente colpita da questo tipo di reati, allo scopo di rafforzare la prevenzione e accrescere la funzione di rassicurazione sociale. Come testimonial della campagna è stato così scelto il celebre attore Lino Banfi. Nello spot, che sarà diffuso sulle piattaforme social dell’Arma e sui media, Banfi e il Comandante di Stazione del quartiere in cui vive mettono in guardia gli spettatori dalle truffe.