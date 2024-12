L’Inps avvia a Trieste la sperimentazione della riforma della disabilità

Dal primo gennaio al 31 dicembre 2025, l’Inps avvierà una sperimentazione della riforma in materia di disabilità, come stabilito dal Decreto Legislativo 62 del 2024, per un nuovo approccio all’accertamento della disabilità attraverso una “valutazione di base”. L’INPS sarà accertatore unico della valutazione e sarà estesa a livello nazionale dal primo gennaio 2026. Trieste fa parte delle province coinvolte nella fase sperimentale. Regolamenti interministeriali, su iniziativa del Ministro della Salute, definiranno le modalità di attuazione e di verifica, oltre che i criteri di valutazione per l’accertamento della disabilità in relazione alle patologie oggetto della fase sperimentale, ossia disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla. Il procedimento si avvierà tramite la trasmissione telematica all’INPS del certificato medico introduttivo, compilato in forma semplificata e firmato digitalmente dal medico certificatore. Certificato rilasciato da medici in servizio in aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e altre, medici di medicina generale, liberi professionisti e medici in servizio in strutture private accreditate. La convocazione a visita sarà inviata tramite raccomandata A/R e gli interessati potranno visualizzare i dettagli sul “Portale della Disabilità”. L’assenza ingiustificata alla visita sarà considerata come rinuncia alla valutazione di base, ma i cittadini potranno richiedere una nuova convocazione in caso di impossibilità a presentarsi. Dopo la trasmissione del certificato medico introduttivo, gli interessati possono comunicare i propri dati socio-economici all’INPS, accedendo tramite identità digitale o avvalendosi dei servizi degli Istituti di Patronato o Associazioni di categoria. Tale comunicazione accelera l’erogazione delle prestazioni economiche, qualora vengano riconosciute a seguito della valutazione di base.