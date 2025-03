L’inverno ci lascia con pioggia, neve e grandine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo la pioggia e la grandine di ieri, anche la neve è tornata a cadere in alta quota, imbiancando nuovamente le principali cime della regione, dallo Zoncolan al Canin, dal Piancavallo a Forni di Sopra, raggiungendo anche il fondo valle. Questa, ad esempio, la situazione che si registrava questa mattina in Piazza Unità d’Italia a Tarvisio, dove i fiocchi hanno iniziato a tinteggiare di bianco il plateatico tra il duomo e il municipio.

A meno di una settimana dall’inizio della Primavera (L’equinozio di primavera inizia giovedì 20 marzo), con i peschi già in fiore e le primule e i crocus già sbocciati sugli alpeggi e in collina, l’inverno non demorde e da lunedì è tornato a riabbassare le temperature, portando precipitazioni e correnti sudoccidentali umide e instabili. 300 i millimetri di pioggia caduti negli ultimi 5 giorni. L’alta Val Torre è la zona in cui ha piovuto di più nelle ultime 72 ore con circa 200 millimetri.

Da ieri pomeriggio si è aggiunto inoltre anche un marcato fronte atlantico che con sé ha portato anche una supercella visibile chiaramente in questo video realizzato da Mauro Pin a Morsano del Tagliamento e in questa impressionante fotografia, che immortala la nube mentre sovrasta Villa Manin. Dalla supercella, alle 18.15 di ieri, è si poi scaricata una forte grandinata di due/tre minuti che ha imbiancato con copiosi chicchi di grandine Udine e diverse località della provincia. Questa, ad esempio, è la situazione di come appariva il campo di calcio di Paderno, nella zona di Udine nord. Ma la stessa situazione potrebbe riproporsi sabato 15 marzo, quando un altro fronte giungerà sul Friuli Venezia Giulia portando ulteriori precipitazioni abbondanti, oltre a nevicate in quota, su Alpi e Prealpi. Il maltempo, però, dovrebbe cessare già dall’inizio della prossima settimana. Alcune schiarite attese già domenica prossima.

In alto la fotografia scattata da Cristina Marnicco