L’inverno ci lascia con pioggia, neve, grandine e acqua alta

Dopo la pioggia e la grandine di ieri, anche la neve è tornata a cadere in alta quota, imbiancando nuovamente le principali cime della regione, dallo Zoncolan al Canin, dal Piancavallo a Forni di Sopra, raggiungendo anche il fondo valle. Questa, ad esempio, la situazione che si registrava questa mattina in Piazza Unità d’Italia a Tarvisio, dove i fiocchi hanno iniziato a tinteggiare di bianco il plateatico tra il duomo e il municipio. Quasi tre i metri di neve raggiunti sopra Sella Nevea, al rifugio Gilberti. 1 metro e mezzo la neve che si è cumulata sul Lussari e 1,20 metri a Sappada.

A meno di una settimana dall’inizio della Primavera (L’equinozio di primavera inizia giovedì 20 marzo), con i peschi già in fiore e le primule e i crocus già sbocciati sugli alpeggi e in collina, l’inverno non demorde e da lunedì è tornato a riabbassare le temperature, portando precipitazioni e correnti sudoccidentali umide e instabili. 300 i millimetri di pioggia caduti negli ultimi 5 giorni. L’alta Val Torre è la zona in cui ha piovuto di più nelle ultime 72 ore con circa 200 millimetri.

Da ieri pomeriggio si è aggiunto inoltre anche un marcato fronte atlantico che con sé ha portato anche una supercella . Alle 18.15 di ieri, è si poi scaricata una forte grandinata di due/tre minuti che ha imbiancato con copiosi chicchi di grandine Udine e diverse località della provincia. Ma la stessa situazione potrebbe riproporsi sabato 15 marzo, quando un altro fronte giungerà sul Friuli Venezia Giulia portando ulteriori precipitazioni abbondanti, oltre a nevicate in quota, su Alpi e Prealpi. Il maltempo, però, dovrebbe cessare già dall’inizio della prossima settimana. Alcune schiarite attese già domenica prossima.

Dalle 20 a mezzanotte di oggi, è stata inoltre dichiarata l’allerta meteo gialla lungo il litorale. A causa del vento sostenuto da sud e della concomitante marea, in serata sulla costa potrebbe verificarsi il fenomeno dell’acqua alta.