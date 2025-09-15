L’Ipsia Freschi è troppo vecchio, 18 milioni per il nuovo istituto professionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non una nuova scuola ma un plesso scolastico più moderno e al passo con i tempi. L’Ipsia Freschi di San Vito al Tagliamento è destinato a cambiare pelle e, presto, sarà oggetto di una significativa opera di ristrutturazione. Parti dell’istituto professionale di Stato verranno demolite. Al loro posto nuove aule e soprattutto nuovi laboratori per offrire agli studenti standard di apprendimento nuovi. Con attrezzatture e macchinari di ultimissima generazione.

Per la ristrutturazione, la Regione ha messo a disposizione una cifra corposa: 18 milioni di euro. Durante la fase dei lavori, gli studenti potranno usufruire, momentaneamente, di spazi ricavati all’interno di alcuni container.