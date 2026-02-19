  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 19 Febbraio 2026
Lisa Vittozzi sarà portabandiera alla cerimonia di chiusura

Oggi nessun atleta della nostra regione in gara, ma un importantissimo riconoscimento per una di loro
Il Coni ha scelto i portabandiera per la cerimonia di chiusura. La coppia che avrà l’onore di portare il tricolore a Verona nell’evento che farà calare il sipario su Milano Cortina è quella composta da Davide Ghiotto, oro nell’inseguimento a squadre dello speed skating, e da Lisa Vittozzi, la biatleta di Sappada capace già di conquistare due medaglie, una in staffetta mista, d’argento, e una nell’inseguimento, del metallo più prezioso. Lisa è stata scelta non solo per i suoi successi in questa edizione olimpica, ma anche per la sua resilienza e la capacità di recuperare dai momenti bui. La Vittozzi infatti ha saltato tutta la stagione 2024/2025 per problemi fisici ed è ritornata in questa, vincendo, lottando ad alti livelli in Coppa del Mondo e recitando un ruolo da protagonista nella rassegna a cinque cerchi, fino a vincere l’unica medaglia che le mancava, e che mancava anche nella storia del biathlon italiano. Per lei, inoltre, ci sarà ancora una chance importante, la mass start di sabato, 12,5 km e 4 poligoni, con il via alle 14.15. Chissà che il suo sorriso non sia ancora più radioso domenica sera, alle 20, quando precederà la delegazione azzurra insieme a Ghiotto nell’inconica Arena di Verona, dove è atteso con un grande show con la presenza di ospiti nazionali e internazionali.

