Lisa Vittozzi sarà portabandiera alla cerimonia di chiusura

Il Coni ha scelto i portabandiera per la cerimonia di chiusura. La coppia che avrà l’onore di portare il tricolore a Verona nell’evento che farà calare il sipario su Milano Cortina è quella composta da Davide Ghiotto, oro nell’inseguimento a squadre dello speed skating, e da Lisa Vittozzi, la biatleta di Sappada capace già di conquistare due medaglie, una in staffetta mista, d’argento, e una nell’inseguimento, del metallo più prezioso. Lisa è stata scelta non solo per i suoi successi in questa edizione olimpica, ma anche per la sua resilienza e la capacità di recuperare dai momenti bui. La Vittozzi infatti ha saltato tutta la stagione 2024/2025 per problemi fisici ed è ritornata in questa, vincendo, lottando ad alti livelli in Coppa del Mondo e recitando un ruolo da protagonista nella rassegna a cinque cerchi, fino a vincere l’unica medaglia che le mancava, e che mancava anche nella storia del biathlon italiano. Per lei, inoltre, ci sarà ancora una chance importante, la mass start di sabato, 12,5 km e 4 poligoni, con il via alle 14.15. Chissà che il suo sorriso non sia ancora più radioso domenica sera, alle 20, quando precederà la delegazione azzurra insieme a Ghiotto nell’inconica Arena di Verona, dove è atteso con un grande show con la presenza di ospiti nazionali e internazionali.