L’isola da sogno di Grado aggiudicata all’asta

Avrà un futuro l’Isola Orbi di Grado. L’area, uno dei lotti della liquidazione giudiziale nei confronti della Magic spa-Grandi magazzini, è stata battuta all’asta all’Istituto vendite giudiziarie Coveg di Udine e ad aggiudicarsela per complessivi 519 mila euro è stato un creditore della Bassa Friulana. “Saranno mantenuti i tre casoni riconosciuti catastalmente dal Comune” spiega Alessandro Cunta, referente della Coveg: uno è adibito a cucina, gli altri due ad alloggi. All’interno del sito c’è una piccola laguna nel mezzo della quale si trova un isolotto munito di gazebo e raggiungibile per mezzo di una passerella. Immersa in uno scenario da sogno, l’Isola Orbi è autonoma sia dal punto di vista dell’approvvigionamento di acqua, grazie a un pozzo artesiano, sia da quello energetico, grazie a pannelli solari e a generatori per il periodo invernale.

Nell’occasione sono stati battuti anche altri lotti della medesima liquidazione: sono stati aggiudicati rispettivamente per 619 mila euro un terreno a Cassacco, e per 445 mila euro un’abitazione signorile di 910 metri quadri a San Giorgio di Nogaro, mentre è rimasta invenduta una villa di 783 metri quadri a Mortegliano.