Liste d’attesa in Asfo, tagli sulla priorità B. Per alcune visite servono 250 giorni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ampliamento degli organici in particolari reparti come oculista, pneumologia ed endocrinologia, revisione tra prime visite e controlli, maggior sinergia con i medici di famiglia e accordi con il privato. Sono queste le armi messe in campo da Asfo per abbattere le liste d’attesa, presentate dal direttore generale Giuseppe Tonutti.

Per le priorità B (entro 10 giorni restano critiche) le visite cardiologiche, endocrinologiche, pneumologiche e ortopediche e di gastroenterologia. In priorità D (entro 60 giorni) pochi i tempi rispettati, solo chirurgia vascolare, gastroenterologia e visite ginecologiche, con attese lunghissime per visite neurologiche e pneumologiche, otre i 250 giorni. Notevoli i progressi in oculistica dove i tempi erano biblici.