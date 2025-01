Lite al cantiere navale di Monfalcone, un bengalese accoltella un connazionale

Una lite probabilmente per questioni personale scoppiata tra due operai bengalesi nei cantieri navali di Monfalcone è finita con un accoltellamento. E’ successo a bordo della nave da crociera Star Princess, in fase di costruzione. La colluttazione si è risolta con il ferimento di uno dei due contendenti, che ha riportato tagli alla braccia e alle gambe, e con l’arresto del connazionale. L’operaio rimasto ferito non è in gravi condizioni: per lui i medici hanno previsto una prognosi di dieci giorni.

Sull’episodio è intervenuta la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti. “Condanno con massima fermezza questo fatto di cronaca: nei luoghi di lavoro italiani non deve esserci spazio per criminali”, ha scritto in una nota. Un episodio che per l’europarlamentare ed ex sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint “non può che destare preoccupazione e che sollecita una riflessione sulla necessità di rivedere il modello produttivo basato sull’esteso ricorso all’appalto e soprattutto al subappalto”.