Questa mattina i carabinieri del Radiomobile insieme a quelli di Udine Est sono intervenuti in via Melegnano dove al centro di accoglienza L’Ancora era scoppiata una furibonda lite tra due minori stranieri non accompagnati: un afghano e un pakistano di 17 anni. L’arrivo dei militari ha scongiurato che la situazione potesse degenerare. I due non avrebbero riportato lesioni.