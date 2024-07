Lite con il coltello, il Mix Market chiuso per la seconda volta

Il questore di Pordenone, Giuseppe Solimene, ha sospeso per 15 giorni la licenza del Mix Markt di via Mazzini, a Pordenone.

Il provvedimento è stato eseguito oggi pomeriggio dagli agenti della questura, dopo l’aggressione avvenuta nei giorni scorsi proprio davanti al negozio. Nel corso della quale era rimasto ferito un minorenne, che aveva subito lesioni da arma da taglio.

Non è la prima volta che il Mix Markt subisce la sospensione della licenza. A marzo, sempre in seguito ad un altro episodio violento, l’attività dell’emporio era stata congelata per 30 giorni.

“Di fronte ad episodi come quelli che si sono verificati in via Mazzini – si è limitato a dire il questore – non si può rimanere indifferenti e, per questo, ho deciso di adottare i provvedimenti che la legge mi consente”.