Lite in macchina: 14enne accoltella il padre

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre colpi di fendente. Poi la fuga a piedi. Un 14enne di San Vito al Tagliamento è stato però rintracciato qualche ora dai carabinieri e portato in caserma.

Erano le 19 di ieri sera quando il ragazzo, che si trovava in macchina con il padre, ha estratto un coltello e ha ferito in maniera seria il genitore. Pare che i due stessero litigando.

Un rapporto burrascoso, da come si è potuto apprendere, culminato nel peggiore dei modi. Il 14enne, figlio di genitori divorziati, probabilmente non accettava il fatto che padre e madre si fossero rifatti una vita. E, forse, stava covando rancori nei confronti del papà. Un rapporto teso tra i due – come hanno riferito alcuni conoscenti – e, proprio per questo, i genitori, d’accordo, avevano avviato il figlio verso un percorso psicologico.

Evidentemente in lui, però, ieri sera è scattata una rabbia incontenibile. Che è sfociata, appunto, nell’accoltellamento. Un episodio grave, che ha lasciato sgomenta la comunità di San Vito al Tagliamento e quella di Prodolone dove si è consumato il fatto, a pochi metri dall’abitazione dove risiede il ragazzino. Del caso se ne sta occupando la Procura dei minori di Trieste.

Il padre del 14enne è stato soccorso da personale sanitario del 118 e successivamente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di San Vito. Non sarebbe in pericolo di vita.