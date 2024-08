Lite tra due minori nel centro di accoglienza di Fagagna

Un acceso diverbio tra due giovani – di 17 e 16 anni – è scoppiato ieri sera all’interno della casa per minori stranieri non accompagnati di Fagagna gestita dalla cooperativa Oikos.

La lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Su segnalazione degli operatori della struttura, sono intervenuti i carabinieri di Majano. Nessuno dei due minori è dovuto ricorrere alla cure sanitarie.

“Siamo di fronte ad un giovane con problemi psichiatrici – ha spiegato il presidente di Oikos, Giovanni Tonutti – già segnalato ai servizi sociali e, quindi, in attesa di essere collocato in un’altra struttura. Ringrazio gli operatori per come ieri sera hanno gestito la situazione e i carabinieri per l’immediato intervento”.