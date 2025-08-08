Lite per un monopattino in centro, coppia portata in Questura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non una rissa ma una lite. La Questura ridimensiona l’episodio che si è verificato ieri sera, in pieno centro a Pordenone, tra via Trento e piazza Risorgimento a Pordenone, tuttavia resta lo sconcerto di quanti hanno assistito alla scena.

La polizia, intervenuta con il supporto dei carabinieri, ha acquisito le telecamere del sistema di videosorveglianza. Dalla visione dei filmati non emergerebbe l’utilizzo di bottiglie o di altre armi, nè a terra sono stati trovati vetri rotti.

Tre, almeno da una prima ricostruzione, i protagonisti della furibonda lite: una coppia e un giovane marocchino. Quest’ultimo avrebbe sottratto il monopattino ai due che, a quel punto, non sarebbero stati a guardare. Sono volati calci, pugni e strattoni sotto lo sguardo attonito di quanti, ieri sera, passeggiavano lungo le vie del centro. Nonostante le ferite e le contusioni, nessuno, a ieri, è voluto ricorrere alla cure del personale sanitario.

Gli agenti delle volanti hanno identificato un 24enne tunisino e la sua amica. I due sono stati portati in Questura per essere sentiti. Le versioni dei tre litiganti non corrispondono e, proprio per questo, sarà necessario capire meglio la dinamica fornita dalle immagini del sistema di videosorveglianza.

Al momento nessuna persona è stata denunciata. Quello che invece è certo, a detta di chi abita in quella zona, sono gli episodi di violenza e spaccio di stupefacenti. Da qui la richiesta di maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.