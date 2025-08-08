  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 8 Agosto 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Lite per un monopattino in centro, coppia portata in Questura
Supercoppa a Udine: stop alcolici oltre i 5 gradi, massima allerta...
Trieste, poliziotti si tuffano in acqua per salvare una donna colta...
Traffico da esodo, bollino nero sabato e rosso domenica
Coop Alleanza 3.0: pubblicato il bilancio di sostenibilità 2024
Confidimprese FVG in forte crescita: oltre 100 milioni di euro in...
Il grande trial in arrivo a Tolmezzo, a settembre il campionato...
Imprese giovanili in Fvg: ancora poche ma in crescita
Trenitalia, Strisciuglio "Investimenti per potenziare l'offerta"
Approvato il piano di Netanyahu, Idf controlleranno Gaza City
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Cronaca

Lite per un monopattino in centro, coppia portata in Questura

Attimi di paura, ieri sera, a Pordenone
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non una rissa ma una lite. La Questura ridimensiona l’episodio che si è verificato ieri sera, in pieno centro a Pordenone, tra via Trento e piazza Risorgimento a Pordenone, tuttavia resta lo sconcerto di quanti hanno assistito alla scena.

La polizia, intervenuta con il supporto dei carabinieri, ha acquisito le telecamere del sistema di videosorveglianza. Dalla visione dei filmati non emergerebbe l’utilizzo di bottiglie o di altre armi, nè a terra sono stati trovati vetri rotti.

Tre, almeno da una prima ricostruzione, i protagonisti della furibonda lite: una coppia e un giovane marocchino. Quest’ultimo avrebbe sottratto il monopattino ai due che, a quel punto, non sarebbero stati a guardare. Sono volati calci, pugni e strattoni sotto lo sguardo attonito di quanti, ieri sera, passeggiavano lungo le vie del centro. Nonostante le ferite e le contusioni, nessuno, a ieri, è voluto ricorrere alla cure del personale sanitario.

Gli agenti delle volanti hanno identificato un 24enne tunisino e la sua amica. I due sono stati portati in Questura per essere sentiti. Le versioni dei tre litiganti non corrispondono e, proprio per questo, sarà necessario capire meglio la dinamica fornita dalle immagini del sistema di videosorveglianza.

Al momento nessuna persona è stata denunciata. Quello che invece è certo, a detta di chi abita in quella zona, sono gli episodi di violenza e spaccio di stupefacenti. Da qui la richiesta di maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.

