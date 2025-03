Lite per una ragazza sui binari della stazione, fermati i treni

Una scenata di gelosia che a due uomini, un cittadino rumeno di 25 anni e un italiano di 33, è costata una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Nel primo pomeriggio di oggi i due si sono messi a litigare per una ragazza, che era lì presente, in stazione a Pordenone. Si sono a lungo azzuffati e l’alterco si è concluso sui binari. Tanto che, per motivi di sicurezza, il traffico ferroviario sulla linea Venezia-Udine è stato immediatamente interrotto.

Quando sono intervenute le volanti della polizia, i due baruffanti si sono dileguati ma, poco dopo, sono stati rintracciati e bloccati nelle vicinanze delle stazione. Entrambi sono stati condotti in Questura e denunciati.