Lite tra otto stranieri, uno finisce all’ospedale

Se le sono date di santa ragione. E gli animi bollenti si sono calmati soltanto dopo l’intervento dei carabinieri.

Serata movimentata, quella di ieri, in via Pordenone a Codroipo. Qui, per cause in corso di accertamento, è scoppiata una furibonda lite tra otto cittadini di nazionalità pakistana ed indiana di età compresa tra i 25 e i 50 anni.

Durante la colluttazione, un uomo è rimasto ferito al collo. Soccorso da personale sanitario del 118, è stato condotto per le cure del caso all’ospedale di San Daniele. I carabinieri, che stanno cercando di capire i motivi dell’alterco, hanno identificato tutti i presenti e stanno valutando i vari profili di responsabilità.