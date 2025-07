Lite tra minori stranieri non accompagnati, accoltellato al braccio un 17enne

Una lite tra minori stranieri non accompagnati è finita con l’accoltellamento di un 17enne iraniano. E’ successo ieri sera nella struttura dedicata della Oikos a Cervignano. Per motivi non ancora chiarirti è scoppiato un litigio tra la vittima e un ragazzo egiziano di 15 anni. Al culmine dello scontro, il 15enne ha tirato fuori un coltello e ha colpito al braccio l’altro minore. Per fortuna, la ferita è risultata di lieve entità. Il 17enne è stato portato all’ospedale di Udine per le cure del caso. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Cervignano.