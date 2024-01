Lite tra vicini, spunta un coltello: uomo ferito al mento

Momenti di tensione oggi pomeriggio in via Cadorna a Talmassons. Qui una donna di 63 anni, che da tempo non va d’accordo con i vicini di casa, ha ferito con un coltello il proprietario delle mura dove gli stessi vicini alloggiano.

L’uomo era arrivato in via Cadorna per cercare di stemperare gli animi ma la 63enne si sarebbe presentata con in mano un coltello. Arma che l’uomo ha provato a toglierle ma, in questo tentativo, si è ferito al mento. Dopo essersi allontanato, ha chiamato i carabinieri.

Sul posto è giunto anche il sindaco di Talmassons, oltre a personale sanitario. Dopo le prime resistenza la donna, che verrà denunciata per lesioni, è stata accompagnata al pronto soccorso.