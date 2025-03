Liti e minacce alla Casa dell’Immacolata: due minori portati in Questura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due minori stranieri non accompagnati sono stati condotti in Questura a Udine. Si è concluso così il blitz degli agenti delle volanti della polizia che nella tarda mattina di oggi, su richiesta degli operatori della Casa dell’Immacolata di Udine, sono intervenuti in via Chisimaio.

I motivi, sebbene il presidente della struttura Vittorino Boem abbia preferito non entrare nei dettagli, dal momento che l’attività investigativa è tuttora in corso, sono presto spiegati. Da tempo, all’interno della Casa dell’Immacolata, liti e minacce, anche nei confronti degli operatori della struttura, sono motivo di tensione e preoccupazione.

E’ così che, al termine dell’ennesimo episodio, in via Chisimaio oggi sono intervenute le volanti della polizia. E, al termine degli accertamenti, svolti in sinergia con la squadra mobile, due minori sono stati accompagnati in Questura. La loro posizione è al vaglio.

“Premetto: siamo stati noi a chiamare le forze dell’ordine, quando ci siamo resi conto di comportamenti non adeguati posti in essere dai due. Atteggiamenti significativi, non comunque collegati né a risse né a stupefacenti”, si è limitato a riferire il presidente Boem.