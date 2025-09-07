Litiga con la compagna e minaccia i Carabinieri

1
Momenti di tensione, la scorsa notte, in via Cernazai, a Premariacco.
I Carabinieri sono intervenuti per una lite in famiglia tra due persone conviventi: un uomo di 28 anni, del posto, e una donna croata della stessa età.
All’arrivo, i militari hanno trovato il giovane completamente ubriaco; durante le operazioni di identificazione, li ha minacciati.
L’uomo, dopo essere stato portato all’ospedale di Udine in forte stato di agitazione, è stato denunciato per minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.