Litiga con la convivente, poi dà fuoco all’appartamento: arrestato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una discussione accesa tanto che, nel cuore della notte, una donna, coinvolta nel diverbio con il convinte, ha chiamato i carabinieri. L’uomo, prima che arrivassero i militari, si è allontanato non prima, però, di dare fuoco all’appartamento di sua proprietà. E’ stato rintracciato poco dopo ed arrestato.

Una scena da incubo quella vissuta ieri notte, alle 4, dalla donna, in un condominio in via Revoltella a Trieste: per scampare al rogo, si è rifugiata nel terrazzo. E’ stata salvata dai vigili del fuoco, che, giunti in forze insieme a personale sanitario del 118, hanno utilizzato l’autoscala per raggiungere il quinto piano di un palazzo di sette.

Nel frattempo, mentre alcuni pompieri hanno spento l’incendio divampato nell’appartamento, altri si sono occupati del resto dei condomini. Il fumo, infatti, aveva invaso l’intero condominio. Lo stabile, pertanto, è stato evacuato. Trenta, complessivamente, le persone fatte uscire dagli alloggi, alcune trasportate a braccia.

Diversi inquilini, dopo aver inalato i fumi, sono stati affidati ai sanitari presenti sul posto e trasportati in ospedale per controlli. I pompieri sono riusciti a contenere le fiamme evitando che si propagassero ad altri appartamenti, nonostante fosse stato coinvolto anche il contatore del gas.

Terminate le operazioni di spegnimento, sono seguite le fasi di bonifica e messa in sicurezza, con accurati controlli per escludere la presenza di gas residui.

Via Revoltella è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi.