Dopo il litigio, va in escandescenze: ammanettato dai carabinieri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Momenti di tensione, questa mattina, in via Leopardi a Udine. Un cittadino straniero, che soffre di disturbi psichici e che per questo è in cura in un centro di riabilitazione cittadino, dopo aver litigato con una donna è andato in escandescenze.

L’uomo, che indossava una felpa nera e che portava una bandana all’altezza della bocca, che ne copriva metà del volto, era stato già notato poco prima da alcuni passanti.

La donna, preoccupata per il diverbio che aveva appena avuto con lui, ha chiesto l’intervento della polizia locale che proprio nelle vicinanze ha un suo presidio.

Immediato l’intervento dei vigili e di personale dell’Esercito, che nella zona di Borgo Stazione stava svolgendo il servizio di Strade sicure con due equipaggi. In loro supporto una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Udine, che ha tentato di calmare l’uomo e di farlo ragione. Ma quando la situazione stava degenerando, i militari lo hanno ammanettato. Così da evitare che l’uomo potesse ulteriormente creare disturbo alla quiete pubblica. Lui, prima di essere caricato in macchina, si è buttato a terra tentando di liberarsi. Sul posto è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza, con il personale sanitario che ha provveduto a sedarlo. Dopodiché lo straniero è stato nuovamente condotto nella struttura dov’è in cura da tempo.