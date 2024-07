Litigio tra camionisti, spunta un coltello: ferito cittadino turco

Accoltellamento, ieri notte, in via degli Alti Forni a Trieste. Nella zona Scalo legnami, un trentottenne straniero è stato trovato sanguinate dopo essere stato ferito da un’arma da taglio. L’uomo potrebbe aver partecipato ad un’accesa lite avvenuta, nella zona portuale del capoluogo giuliano, tra camionisti turchi. Il 38enne, sprovvisto di documenti, non parla né italiano né inglese. Ai carabinieri, intervenuti per gli accertamenti del caso, non avrebbe fornito elementi utili a ricostruire l’accaduto. Soccorso da personale sanitario del 118, è stato trasferito all’ospedale Cattinara di Trieste. Ha riportato una ferita non profonda al costato.