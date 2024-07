Livelli essenziali di assistenza: FVG sopra la sufficienza, ma peggiora su tutti i fronti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sanità del Friuli Venezia Giulia promossa sui livelli essenziali di assistenza, ma è l’unico sistema regionale a peggiorare su tutti i fronti. E’ quanto emerge dai dati relativi al 2022 del nuovo sistema di garanzia del ministero della Salute, che misura qualità e appropriatezza delle cure fornite ai cittadini.

Nel documento presentato oggi, il nostro sistema sanitario è tra i 13 su 21 che hanno superato la soglia della sufficienza e si è posizionato a metà classifica. Tuttavia, rispetto all’anno precedente, ha ottenuto punteggi inferiori in tutte tre le aree prese in considerazione: prevenzione, distrettuale e ospedaliera.

Entrando nel dettaglio, sono cinque le criticità rilevate. Nell’area prevenzione, è insufficiente l’indice sulla copertura vaccinale dei bambini per morbillo, parotite e rosolia, anche se il peggioramento – si legge nel documento – potrebbe essere potrebbe essere ascrivibile al passaggio a una nuova fonte informativa. Bene, invece, i controlli del settore veterinario.

Nell’area distrettuale sotto la sufficienza sono i tempi delle liste d’attesa, per i quali il FVG ha preso 0 punti su cento per la scarsa qualità dei dati, e l’assistenza domiciliare, specie se si considera il numero di deceduti per cause di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative.

Infine, nell’area ospedaliera, di poco sotto la sufficienza è l’indicatore relativo alla proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui. Si può parlare di vero e proprio crollo dei risultati, invece, per quanto riguarda i pazienti anziani con il femore fratturato operati entro due giorni.