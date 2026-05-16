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Cronaca

LME per la prima volta in serie D, Pordenone battuto 2-1

Monica Tosolini
Autore: Monica Tosolini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Giornata storica per l’LME che questo pomeriggio, al Sergio Morin di Monfalcone, ha centrato una storica promozione in serie D. E lo ha fatto al termine di quella che è stata partita vera tra le protagoniste del campionato di Eccellenza. Ritmo alto, nessuno spazio a tatticismi e squadre che si sono affrontate a viso aperto in un primo tempo in cui il sostanziale equilibrio è stato spezzato solo al 47° dalla rete di Bolgan che con un diagonale ha beffato il portiere neroverde Mason, subentrato al 36° all’infortunato Meneghetti. Nella ripresa al 59° l’espulsione del tecnico del Lavarian Mortean Barbieri che ha dovuto assistere da fuori campo al raddoppio di Ruffo, siglato al 64°. Il 2-0 non ha però spento il Pordenone che al 70° ha accorciato le distanze con Toffoli, entrato ad inizio ripresa. Finale quindi ancora più combattuto e vivace con i neroverdi che hanno accelerato alla caccia del pareggio. Pari che non è arrivato nemmeno nei sette minuti di recupero, quando la squadra di ha reclamato anche un rigore. E’ festa per il Lavarian Mortean che per la prima volta nella sua storia ha ottenuto la promozione in serie D.

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