Lo bullizzano, lui reagisce. Lite alla Casa dell’Immacolata di Udine

Un nuovo litigio tra due giovani egiziani è stato sedato ieri sera alla Casa dell’Immacolata di Udine. L’allarme è scattato poco dopo le 17, quando i referenti del centro hanno contattato le forze dell’ordine per evitare che la situazione degenerasse.

Secondo quanto riferito dal presidente Vittorino Boem, l’episodio è scaturito da un caso di bullismo ai danni di un ragazzo con un livello di istruzione superiore alla media, avendo frequentato anche scuole italiane nel suo Paese d’origine. Dopo ripetuti attacchi verbali, il giovane, esasperato, ha impugnato un oggetto potenzialmente offensivo.

A quel punto, per garantire la sicurezza di tutti, sono intervenuti polizia e carabinieri, oltre ai sanitari in via precauzionale. “Stiamo procedendo con le denunce opportune”, ha dichiarato Boem che attualmente gestisce una struttura con circa 70 minori stranieri non accompagnati.