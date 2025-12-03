Lo scheletro scoperto a Sagrado è del postino scomparso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ in ciò che resta di una mandibola la chiave di volta del giallo sulla scomparsa di Vito Mezzalira, l’ex postino di Sagrado del quale non si hanno più notizie dal 2019, quando aveva 66 anni.

La mandibola scoperta dai Carabinieri il 6 e il 7 novembre scorso, insieme ad altre ossa umane nel pozzo cementato del giardino della sua casa a Sdraussina, frazione di Sagrado, corrisponde a quella dell’ex postino. In particolare – riferisce il quotidiano Il Piccolo – l’arcata dentale corrisponde a quella “fissata” in una radiografia fatta nel 2019 a Mezzalire.

La conferma ufficiale potrà arrivare solo dall’autopsia che sarà affidata dal Gip di Gorizia, Caterina Caputo, martedì 16 dicembre, nell’ambito di un procedimento nel quale sono indagate tre persone.

Sono l’ex convivente del postino, Mariuccia Orlando, il suo fratellastro, Moreno Redivo, e il figlio della donna, Andrea Piscanec. Nei loro confronti la Procura di Gorizia ha ipotizzato i reati di concorso in omicidio volontario, concorso in sottrazione di cadavere, truffa aggravata e continuata, dal momento che la pensione di Mezzalira è stata riscossa anche dopo la sua scomparsa.

La scoperta delle ossa è stata fatta dai Carabinieri sulla base delle analisi delle immagini satellitari di Google Earth. Da quelle immagini gli investigatori hanno rivelato l’esistenza, nel 2019, di un pozzo successivamente sigillato con il cemento, nel quale sono state poi ritrovate le ossa.