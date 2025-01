Lo spettacolo dei droni in cielo per salutare il 2025 a Gorizia

3 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 250 droni sui cieli di Gorizia per salutare il nuovo anno e tuffarsi nell’atmosfera di Go2025. Il capoluogo isontino ha salutato il 2024 e festeggiato l’arrivo del nuovo anno, quello della Capitale europea della cultura, con una grande festa in piazza Vittoria, alla quale hanno preso parte diverse migliaia di persone. Lo show inedito dei droni, partito poco prima della mezzanotte con il count down e il brindisi al 2025, è stato il momento clou della serata, animata dalla musica dal vivo, dalla pista di pattinaggio, dalle casette enogastronomiche e da varie attrazioni pensate per le famiglie, nell’ambito del cartellone di eventi messo a punto dal Comune, con il sostegno della Regione, di Promoturismo e della Camera di Commercio della Venezia Giulia. Poco prima della mezzanotte sono stati trasmessi i video con gli auguri di Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024, Agrigento, Capitale italiana della cultura 2025, e della gemella Nova Gorica. Poi è partito lo spettacolo dei droni, che hanno disegnato nei cieli sopra al castello grafiche e immagini, alcune delle quali personalizzate e dedicate a Go2025. E il prossimo conto alla rovesci ora è proprio quello per la capitale europea della cultura.

articolo precedente Cassonetti incendiati a Capodanno, 50 interventi in Fvg

In migliaia si sono ritrovati in Piazza Vittoria per lo spettacolo