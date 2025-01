Lo spettacolo dei falò epifanici ripresi dall’alto

Alcune fotografie riescono a raccontare storie, avvenimenti e tradizioni meglio di qualunque altro mezzo a disposizione. Più dei documentari, dei libri o delle descrizioni verbali. E’ il caso degli scatti eccezionali e suggestivi realizzati ieri sera da Roby Stradella dalla Castaldia Piancavallo, in Provincia di Pordenone, che immortalano i falò epifanici, dalla pianura verso il mare, accesi ieri sera nella zona in cui i pignarui vengono chiamati ‘Capans’ o ‘Pane e vin’. Dalle immagini del fotografo di Aviano si possono scorgere i falò accesi da Castello di Aviano a quello di Forcate e Vigonovo. Istantanee che raccontano bene quanto il territorio, anche al confine tra Veneto e Friuli, sia legato alla tradizione epifanica di bruciare il vecchio per fare spazio al nuovo.

Ringraziamo ancora una volta Roby Stradella per averci fornito i suoi scatti, frutto di pazienza e ore di attesa.